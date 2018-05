Judo tatamilt maailma autoralli kaardilugejate tippu

Just Ken Järveoja isa Tarmo on „süüdi“ selles, et Martin Järveoja rallipisikuga nakatus, sest peale rallimaailma tutvustamise sai Martin just tema kõrval istudes esimesed kaardilugeja kogemused. Enne kui Martin otsustas sõrme lõplikult rallile anda, tegeles ta 17 aastat judoga. Nüüdseks 55 MM-rallil osalenud Järveoja on viiekordne Eesti meister ja kuulus aastatel 2007–2009 Eesti judokoondisse. Selle Jaapanist pärit spordialaga tegi Martin kõrgel tasemel lõpparve 2010. aastal.

2005. aastal lõid Urmo Aava ja Kuldar Sikk oma noorte rallimeeskonna, kuhu kuulus ka Karl Kruuda. Kaks aastat hiljem istusid Otepää noorte rallil Karl ja Martin esimest korda ühte autosse ning see koostöö kestis 2016. hooaja lõpuni.

Üheskoos osaleti edukalt Euroopa ja maailma meistrivõistlustel. Esimese MM-ralli stardi tegid nad kodust kaugel Jordaanias. Nende kõige edukamaks hooajaks kujunes 2014, kui üheskoos võideti WRC2 arvestuses Rootsi ja Soome MM-rallid. Sama aasta septembri lõpus said Kruudast ja Järveojast esimesed mittesoomlased, kes on võitnud Soome autoralli meistritiitli.

Sõber Raido pandud hüüdnime Pekk kandev Martin Järveoja ja Ott Tänak istusid esimest korda ühte autosse 2013. aastal, kui üheskoos võisteldi Eesti meistrivõistlustel klassis N4, mille meistriks nad hooaja lõpus krooniti. Taas ristusid Järveoja ja Tänaku teed ühes autos 2016. aasta lõpus, kui Ott kutsus Martini Walesi M-Spordi testidele ja pärast seda tegi talle ettepaneku koos temaga 2017. aastal WRC klassis MM-rallidel osaleda. Enne „jah“ vastuse andmist küsis Martin Otilt veel üle, kas ta mõtleb seda tõsiselt.

Praeguseks on Ott ja Martin koos sõitnud 18 MM-rallit ja võitnud neist kolm. Järgmisena ootab ees 17.–20. maini sõidetav Portugali ralli, Martini lemmikralli.

Veidi üle kuu hiljem osaleb Martin Järveoja Tallinna lauluväljakul sõidetaval Delfi rallipäeval, kus temagi istub kiire ja atraktiivse crosscartʼi rooli. Tule ja ela Martinile kaasa ja vaata, kas elvalane, kes Argentina ralli ajal sai sõita ka Toyota Yaris WRC-ga, suudab Ott Tänakule konkurentsi pakkuda.

Loe veel