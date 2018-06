DELFI VIDEO | Rainer Aus: Lappi kuldsed sõnad 2014. aasta Rally Estonial on mul siiani meeles

"Who the f*** is Aus?" küsis Esapekka Lappi 2014. aastal Rally Estonia poodiumitseremoonia eel, kui sai tedada, et üks tundmatu eestlane kokkuvõttes tema ees on lõpetanud.

Neli aastat hiljem asuvad Aus ja Lappi uuesti stardijoonele, olles loositud paari 30. juunil toimuval "Delfi rallipäeval" krosskartide mõõduvõtus. "Mul on need kuldsed sõnad siiani meeles. Ta ütles konkreetselt "Who the f*** is Aus?", kui nägi, et ma eespool olen," meenutas Aus, kes toona sõitis Mitsubishi Lancer Evo 9-ga, EM-sarja liider Lappi Škoda Fabia S2000-ga. "Eks tänaseks on ajad kõvasti muutnud. Ma ei tea, kas tal toona üldse MM-sarja kogemusi oligi. Ta on vist päris palju kardiga sõitnud, ma sain kutse ja võimaluse seda masinat proovida alles eile," võttis Aus laupäeva eel juba eos tagasihoidlikuma hoiaku. Vaata videost pikemalt, mida Aus enda ja Lappi vastasseisu kohta veel rääkis!