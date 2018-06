Delfi rallipäeval toimub tudengivormeli FEST18 esmaesitlus

Delfi rallipäeva raames, 30. juunil, on toimumas FS Team Tallinna uhiuue vormeli, FEST18, esmaesitlus. Esitlusel saab näha Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite koostöös valminud vormelit.

Järjekorras kuuenda FS Team Tallinna loodud elektrivormeli ootuses on oldud juba terve õppeaasta, aga nüüd ollakse valmis FEST18 (lühend sõnapaarist Formula Estonia) rahva ette tooma. Esitlusel on kohal suur osa noorinseneridest, kes on lugematuid päevi ning öid vormeli valmimise eesmärgil tööd teinud ning seda oma puhtast huvist inseneeria ja autospordi vastu. Terve Delfi rallipäeva vältel vastab tiim laulukaare taga boksis meeleldi huviliste küsimustele ja tutvustab vormelit.

Delfi rallipäeval presenteeritav FEST18 on FS Team Tallinna uusim vormel, mille arendamist alustati 2017 aasta suvel. Võistlusmasina mõned märkimisväärsemad tehnilised näitajad:

• 0-100 km/h kiirendus: 1,87 s

• Kaal: 175 kg

• Aerodünaamiline survejõud kiirusel 55 km/h: 700 N

• Võimsus: 80 kW

• Süsinikkiust monokokk-kere