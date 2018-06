Delfi rallipäeva noorim võistleja on Joosep Ralf Nõgene

Delfi rallipäevaga liitus 15-aastane krosskardi sõitja, kellel on juba ette näidata rida saavutusi. Joosep Ralf Nõgene liitus Rallikrossi Eesti meistrivõistluste sarjaga käesoleval aastal, kui loodi Crosskart Xtreme juunioride klass, mille mõte on tuua rallikrossi juurde veelgi rohkem noori sõiduhuvilisi.

Täna sõidavad noored täiskasvanutest eraldi arvestuses, aga stardivad samades sõitudes koos täiskasvanute sarja võistlejatega. See annab juunioritele hea võistluskogemuse, ent pakub ka vanematele sõitjatele lisamotivatsiooni. Joosep on näidanud kiiret arengut ning naturaalset talenti, astudes kandadele ka Crosskart Extreme klassi põhisõitjatele.

Hooaja vältel on ta jõudnud finaali kõigil sõidetud etappidel ning viimaselt Kehala meistrivõistluste etapilt on Joosepil ette näidata lisaks juunioride sarja etapivõitudele ka täiskasvanute finaali poodiumi 3. koht. Samuti on ka võistelnud paari nädala eest Läti rallikrossi meistrivõistlustel, kus õnnestus saavutada Crosskart Xtreme põhiarvestuses 2. koht. Heale saavutusele Lätis annab lisakaalu ka seal võistelnud rahvusvaheline sõitjate kooslus - finaalis jäid Joosepist tahapoole mitu kogenud Soome võistlejat, kes on edukad ka põhjamaade meistrisarjas.