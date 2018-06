DELFI RALLIPÄEV: videointervjuu Margus Murakaga rallipäeva eelüritusel

Eelmisel nädalal toimus Delfi Rallipäeva eelüritus Laitse Rallipargis, kus osalejaid said krosskartidega sõitu proovida.

Margus Muraka sõnul on tegu ägeda sõiduriistaga. Esimese prooviringi tõdemus on tema sõnul see, et kui väikest libisemist sees ei ole, siis masin ei keera. Aga kui saab keerama, siis on äge, siis on kiire ja pidurdab jube hästi. Pidurdusmaas on harjumatult lühikesed.

Kuidas seda tavalise ralliautoga võrdleks, kui neid saab üldse võrrelda?

Margus Murakas: "Just õige, ei saagi võrrelda. Kuidas Sa võrdled õuna ja ploomi? Aga auto nagu auto, kõik nad ju suunda muudavad roolist, kiirendavad gaasist ja seisma jäävad pidurist.

Suurtel kiirustel enne rallipäeva on Margusel võimalus ennast erinevatel üritustel enne 30.juuni vormis hoida. Kedagi võitma ei lähe ja püüab lähtuda hea show eesmärgist!

Delfi Rallipäevale tasub Margus Muraka sõnul kohapeale vaatama tulla nimede pärast, kes kaugemalt ja lähemalt osalema tulemas on. Selliste atraktiivsete sõiduriistade heitlust mees mehe vastu on äge jälgida!

