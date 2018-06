DELFI RALLIPÄEV: vaata, kuidas osalejad kutsuvad osalema enneolematul võidusõidul

30.juunil sõidavad krosskartidega Delfi Rallipäeval teiste ralliässade seas ka Kevin Korjus ja Karl Kruuda. Vaata, kuidas nad masinat kiidavad ja üritusele kohapeale soovitavad tulla!

Karl Kruuda – andekas piloot, kelle kõrvalt on üheks maailma parimaks kaardilugejaks sirgunud Martin Järveoja. Kruuda nimetab krosskartidega sõitu mega ägedakas, vastavalt hooajalisusele on krosskart tema sõnul ka pealtvaatajatele Delfi Rallipäeva maasikas.

Kevin Korjus tõestas oma kiirust juba kardiga sõites ning nii on tal ette näidata mitu Eesti meistritiitlit ja maineka välisvõistluse poodiumikohta. Korjus arvab samuti, et krosskart on nobe pill ja sõita on väga lahe!

Karl Kruuda "Ja kui te ei usu, tulge vaadake 30.juunil Tallinna Lauluväljakul Delfi Rallipäeval!"

Ürituse korraldaja on Ekspress Meedia.

