DELFI RALLIPÄEV: Ott Tänakuga võtavad mõõtu ka rallikrossitaustaga tuntud sõitjad! Kiirusta ja osta pilet

2000. aasta alguses ka paaril rahvarallil osalenud Eero Nõgene on 2017. aasta rallikrossi Eesti meistrivõistluste Crosskart Xtreme’i klassi meister. Valitsev meister alustas tänavust hooaega neljanda kohaga. Peale meistritiitli kaitsmise on Nõgene selle aasta eesmärgiks võtnud aidata käima tõmmata juunioride krosskardi rallikrossi meistrisari. Nõgene sõnul võiksid noored autospordihuvilised pärast kardispordist väljakasvamist jätkata just krosskardi klassis.

Raul Orav

Raul Orav on kindlasti üks „peasüüdlasi“ selles, et möödunud aastal liitus Eesti rallikrossi meistrivõistlustega selline võistlusklass nagu Crosskart Xtreme. Oravale kuulub Speedcari krosskartide esindusõigus kogu Baltikumis. Möödunud aastal teenis ta Eesti meistrivõistluste arvestuses Nõgene järel hõbemedali. Tänavu ei plaani ringraja- ja rallikrossitaustaga Orav täit hooaega kaasa sõita ning pühendab oma aja eelkõige ala populariseerimisele.

