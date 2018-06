DELFI RALLIPÄEV: Ott Tänakuga kihutavad lauluväljakul võidu ka noor saarlane Ken Torn ja Karl Kruuda, kelle kõrvalt tõusis tippu Martin Järveoja

Möödunud aastal võitles Kruuda koos austraalase Dale Moscattiga Hiina meistrivõistlustel ning kuuldavasti on ta lähiajal Aasias taas starti tulemas.

Ken Torn – noor saarlane, kes soovib astuda Ott Tänaku jälgedes

Kui naljaga on öeldud, et Eesti autoralli kaardilugejate pealinnaks võib lugeda Elvat, siis sõitjate pealinna staatuse võib hetke seisuga teenitult anda Saaremaale, sest just sellelt Eesti saarelt on hetkel maailma autoralli meistrivõistlustel tegusid tegemas koguni kaks meest.

Kui Ott Tänak võistleb WRC arvestuses, siis noortele sõitjatele mõeldud Junior WRC klassis on tänavu oma esimesi MM-rallide starte tegemas ja kogemusi kogumas, Ken Torn. Möödunud aastal Eesti meistrivõistluste EMV6 klassi ja ka Estonian R2 Challenge arvestuse üldvõitja Torn, sõidab MM-rallidel koos Kuldar Sikuga, kes mai keskel sõidetud Portugali MM-rallil tähistas oma karjääri 100. MM-starti.

Kuigi noore saarlase MM-hooaeg on tänavu tulemuste mõttes kulgenud mitte soovitud rada, siis sellest hoolimata on Torn näidanud ka endale tundmatutes tingimustes head kiirust ja teeninud ka katsevõite. 24.aastane noormees pole salanud, et tema pikemaks eesmärgiks on astuda saarlase Ott Tänaku jälgedes ning end murda autoralli teravamasse tippu.

Krosskartidega võisteldes võtavad 30. juuni lauluväljakul mõõtu Ott Tänak, Martin Järveoja, Tommi Mäkinen, Esapekka Lappi, Margus Murakas, Kevin Korjus, Ralf Aron, Egon Kaur, Eero Nõgene, Sten Oja, Raul Orav, Martin Kangur jt.

Põnevat tegevust leiab terve ürituse vältel. Avatud on erinevad lastealad, lisaks on võimalus näha ligidalt Ott Tänaku WRC võistlusautot. Muusikalist vahepala pakuvad Koit Toome, Arop ja Smilers.

