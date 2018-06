DELFI RALLIPÄEV: Ott Tänaku WRC auto jõudis esmakordselt Eestisse, lauluväljakul näeb seda juba alates kl 14

Veel üks hea uudis Oti ja Toyota tiimi ilmaennustaja Hannes Tõnissonilt: "Peab tõdema, et selle nädala viimane tööpäev - reede - soodustab töö tegemist, sest rannailm pöördub normaalseks Eestimaa suveks – päevane temperatuur kukub +15 ja +20 kraadi vahele, taevasse ilmuvad pilved ja vahel tuleb vihma.

Ka laupäev ei kandideeri randa mineku ilmade klassis, samas aga sobib ideaalselt aktiivse puhkuse veetmiseks, näiteks "Delfi rallipäeva külastamiseks". Kui varahommikul võib veel siin-seal mõni piisk vihma tulla, siis ennelõunaks see võimalus kaob.

Temperatuur lauluväljaku piirkonnas tõuseb hommikuselt +12.. +13 kraadilt pealelõunaks +15..+18 kraadini. Hommikul on rohkem päikest, lõunapaiku kisub pilviseks ja õhtupoole näeb jälle pisut rohkem päikest, mis ka soojatundele pisut kaasa aitab. Mõneti häirivaks faktoriks on üsna tugev põhjatuul, mis rallipäeva alguses 6-8 m/s puhudes teeb tunde veidi jahedaks ja mõistlik oleks leida tuulekindlad riided või seada end laulukaare varju, mis just kenasti põhjapoolsele küljele püsti pandud."

Ürituse korraldab Ekspress Meedia