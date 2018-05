DELFI RALLIPÄEV: Mis on WRC ehk kuidas tekkis võidusõidusari, kus särab Ott Tänak?

30. juunil on Tallinna Lauluväljakul toimumas „Delfi rallipäev Ott Tänakuga”, mille raames saab näha ka eestlase selle aasta võistlusautot Toyota Yaris WRC. Järgenvas loos selgitamegi, mis see WRC on.

Nimi WRC on lühend inglisekeelsest nimetusest World Rally Car. Esimest korda startisid WRC autod MM-rallil 1997.aasta jaanuaris Monte-Carlos ning esimesel hooajal said teistele tootjatele teenäitajateks Ford, Subaru ja Toyota. Esimese tootjana läks WRC-sarja etapivõitjana ajalukku Subaru.

WRC klassi tekke peamiseks põhjuseks oli see, et 1987-1996 ralliteedel valitsenud A-rühma vastu oli tootjate huvi kadumas ja seda seoses sellega, et homolgeerimiseks pidid tootjad samaäärset autot tootma ka tänavale 2500 autot. Homologeering on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt heakskiidu saamine, et auto vastaks rahvusvahelisel tasemel võistlemiseks FIA tehnilistele tingimustele ja ohtuusnõuetele.

WRC auto homologeerimiseks piisab, kui võistlusauto baasmudelit on tavakasutajatele tänavale toodetud 25 000 autot. Kui see tehtud, siis saab iga tootja homologeerida kõik vajalikud detailid ja ka mootori. Kuigi detailid on spetsiaalselt toodetud võidusõidu autole, siis enamus osi leiavad muutmata kujul kasutust ka masstoodangu autodes.