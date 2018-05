DELFI RALLIPÄEV: Mäkinen, Lappi, Murakas, Kaur ja Kangur - Ott Tänaku kibedad vastased lauluväljakul

30. juunil toimub Tallinna lauluväljakul Delfi rallipäev Ott Tänakuga. Selle raames võtavad üksteiselt krosskartidel mõõtu eri autospordialade Eesti parimad. Kuna eelkõige on tegu rallipäevaga, tutvustame esimeses osalejate ülevaates rallitaustaga osalejaid. Pileteid rallipäevale saab SIIT.

Ott Tänak: Eesti suur staar!

Ott Tänak ei vaja tutvustamist ühelegi Eesti autospordisõbrale. 2017. aasta Eesti parim meessportlane alustas oma rallisõitjakarjääri isa jälgedes 2001. aastal. Kaheksa aastat hiljem tegi saarlane MM-ralli debüüdi ja on nüüdseks osalenud 84 MM-rallil, millest võitnud kolm. Mullu oli Tänak Fordil sõites parim Sardiinia ja Saksamaa rallil.

Tänavuseks hooajaks siirdus Tänak Toyota tehasemeeskonda ja võttis uue meeskonna eest debüütvõidu aprillis sõidetud Argentina rallil.

Martin Järveoja: maailmatasemel kaardilugeja

Päris oma karjääri alguses proovis Martin Järveoja mõnel rahvarallil ka piloodiametit, kuid sai üsna kiiresti enda jaoks selgeks, et tema koht on pigem kõrvalistmel. Siiski pole Järveoja roolikeeramist päris lõpetanud ja nii õnnestus tal näiteks tänavuse Argentina ralli ülesõidul Toyota Yaris WRCd juhtida. Enamiku oma karjäärist Karl Kruuda kõrvalistmel veetnud elvalane tegi oma MM-debüüdi 2010. aasta Jordaania rallil ning on nüüdseks startinud 55 MM-rallil. 2014. aastal tulid Järveoja ja Kruuda esimeste mittesoomlastena Soome autoralli meistrivõistluste meistriks.