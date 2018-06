DELFI RALLIPÄEV: lisategevused on ka lastele ja naistele

Ilukiirabi on elamusteenus, kus nalja ja naeruga saavad kõik ennast hästi tundes kaunimaks. 5-15 minutiga ei tehta täismeiki, vaid vaadatakse, mida on just sellel inimesel vaja, et üldmuljet parandada. Kellel on vaja ilusaid kulmusid, kellel näopõhja, kellel näo modelleerimist, kellel kunstripsmeid, kellel kaunied huuli jne. Kõikide välimus muutub kiiresti paremaks.

Lisaks Ilukiirabile on kohal ka Beautiful Me keahasalongi rullmassaaž. Peale maitsvate roogade tarbimist aitab rullmassaaž suvised patud kaotada.

Tule rallipäevale kogu perega, osta pilet SIIT.

Delfi Rallipäeva korraldab Ekspress Meedia.