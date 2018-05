DELFI RALLIPÄEV: Kes on Ott Tänak? Mees, kes on end raskuste kiuste rallimaailma tippu murdnud

Järgmisel hooajal jätkati rallimaailmas kanna kinnitamist SWRC-klassis Markko Märtini meeskonna MM Motorsport ettevalmistatud autoga. Samas meeskonnas oli ka Tänak oma mehaanikuoskused briljantseks lihvinud. Hooaja kokkuvõttes saavutas eestlane SWRC-klassis teise koha ning jäi kindlasti silma kõigile tehasemeeskonna bossidele, sest hooaja jooksul võitis ta oma klassi rallisid mitte ainult talle tuttaval kruusal, vaid ka kaks etappi asfaldil. Oktoobris võitis Tänak Markko Märtinile tema karjääri jooksul viis MM-ralli võitu toonud Ford Focus WRCga teist korda koduse Saaremaa ralli ning kuu hiljem tegid tema ja rehvitootja DMACK MM-rallil WRC-klassis ühise debüüdi, mis lõppes suurepärase kuuenda kohaga. Järgmiseks hooajaks teeniti Malcolm Wilsoni juhitud meeskonnas M-Sport tehasesõitja koht, mida järgmiseks hooajaks aga ei pikendatud. Nii sattus Tänak tagasi Eestisse, kus korraks jõudsid tekkida ka loobumismõtted.

Läbi raskuste rallimaailma tippu

2013. aastal lõid Ott ja isa Ivar meeskonna OT Racing, mille sõitjaks hakkas Ott ise N-rühma Subarul ja kaardilugejaks sai seni Karl Kruuda kõrvalt tuntud Martin Järveoja. Õnneks leidus peale Tänaku pere ja lähedaste teisigi toetajaid, kes olid märganud, et Saaremaalt Kärla külast pärit noormees raiskab siin kodumaal oma talenti, ning uskusid, et talle tuleks anda võimalus oma kiirust ja annet suures maailmas näidata. Need olid Oleg Gross, Markko Märtin, Urmo Aava ja Malcolm Wilson, kes noormehele teise võimaluse andsid.

Tänak oli tagasi MM-radadel, tema kõrval istumas Raigo Mõlder, kellega oli varemgi koostööd tehtud. Mehed olid võimaluse eest tänulikud ja näitasid aasta jooksul piisavat kiirust, et järgmiseks aastaks Tänakule juba tuttava M-Spordi WRC-tiimi pääseda. Kuigi aasta lõpus otsustas Wilson eestlasele taas ust näidata, olid tugevad esitused Rootsis, Portugalis, Poolas ja Soomes silma jäänud 2011. aastal Tänakuga ühise WRC-sarja debüüdi teinud DMACKile ning nad otsustasid eestlastele veel ühe võimaluse anda. Eelmisel aastal olid Tänak ja Mõlder pääsenud veest, sel aastal pääseti tulekahjust – see kõik on mehed veelgi tugevamaks teinud. Poolas tõestati rallimaailma tippu kuulumist, kuid esimese võidu, mis oli eestlastel auga välja teenitud, röövis viimasel võistluspäeval kivi. Hooaja lõpus näidati Walesis taas kiirust, millest piisanuks võiduks, kuid seekord piirduti veel teise kohaga.

Saarlane tunneb end kõige mönusamalt ikka saarel

Malcolm Wilson kutsus Tänaku 2017. hooajaks taas oma meeskonna põhisõitjaks ning kuna Mõlder otsustas MM-radadel sõitmisest isiklikel põhjustel loobuda, võttis Tänaku kõrval koha sisse 2013. aastal kord juba samal positsioonil istunud Järveoja. Eestlased alustasid hooaega kahe poodiumikohaga ning hooaja lõpuks saavutasid neid kokku seitse. Eestlaste meeskonnakaaslasteks olid nüüdsed viiekordsed maailmameistrid Sébastien Ogier ja Julien Ingrassia, kellelt õpiti selle aastaga palju.

Eestlaste tähetund saabus möödunud aasta juunis Sardiinia MM-rallil. See Vahemere saar oli Tänaku vastu varemgi helde olnud. 2011. aastal võitis Tänak SWRC-klassis just Sardiinias ja aasta hiljem teenis ta oma karjääri esimese poodiumikoha WRC-klassi arvestuses. Nüüd oli Saaremaa ja Elva meestel aeg poodiumi kõrgeimale astmele tõusta ja käed võidurõõmsalt taeva poole sirutada. Kaks kuud hiljem korrati saavutust Saksamaa asfaldil. Ka Saksamaa rallil on saarega omamoodi seos: Saksamaa edelaosa piirkond, kus rallit sõideti, kannab nime Saarland (Saarimaa).