DELFI RALLIPÄEV: Harrastussõitja Randu Riiberg viskab kinda mootorisporditippudele

Laupäeval Tallinna Laualuväljakul toimuva "Delfi Rallipäeva" osalejate hulka lisandus Eesti üks tippadvokaate Randu Riiberg, kes viskab Eesti mootorispordistaaridele väljakutse krossikartidega kihutamises.

Ligi 20 aastat advokaadiametit pidanud Riiberg on üks neist, kellel krosskart ka enda garaažis olemas. Eelkõige küll selleks, et anda oma lastele võimalus mootorspordiga tutvust teha. Endal tal õnnestust isikliku krosskarti rooli istudes 2 kuud tagasi ka avarii üle elada.

Riibergi kokkupuuted mootorspordiga on olnud eelkõige erinevate autotootjate sõidupäevad. Muuhulgas on ta sõitnud Audiga Spa ringraja ja mais BMW kliendipäeva, kus ta BMW M2-l slaalomsõidus esikoha saavutas. Järgmisene on kavas ka rallietapil osalemine.

Igapäeva elus on tegemist inimesega, kelle liikumisvahenditeks on pigem vanemad ja keskmisest suurema bensiinimootoriga autod.

Igapäevaselt peamiselt kinnisvara- ja äriõigusele keskenduv ehk kinnistute ja äritehingute müüginõustamisega tegelev Riiberg on samal ajal ka Eesti üks suurema praktilise kogemusega tippsportlaste nõustaja. Ta klientide hulka on kuulunud Urmo Aava, Martin Müürsepp, Magnus Kirt, Joel Lindpere, jt.

Samuti panustab ta kogemuste ja suhetega Rally Estonia toimumisse.