DELFI RALLIPÄEV: 10 põhjust, miks tulla vaatama Ott Tänaku ja teiste rallistaaride enneolematut kihutamist

Juba 30. juunil näeb maailma ühte parimat rallimeest Ott Tänakut ning teisi Eesti autospordistaare "Delfi rallipäeval" Tallinna lauluväljakul kus selgub, kes on Eesti osavaim ja kiireim krosskarti roolis.

1. Ainus võimalus sellel suvel oma silmaga kodumaal näha Ott Tänakut trikke tegemas nii Toyota WRC auto kui krosskardiga. Ja see kõik on sobiv sissejuhatus Rally Estoniale ja Soome rallile, mis on mõni nädal pärast "Delfi rallipäeva". SIIT on näha, kuidas Ott ise selleks keeruliseks päevaks valmistub.

2. Eesti parimad erinevate alade automotosportlased võistlevad esmakordselt sellises koosseisus ja nii intrigeeriva võistlussüsteemiga. Süsteem avalikustatakse kolmapäeval, 27. juunil, pressikonveretsil. SIIT on näha rada.



3. Adrenaliinilaks! Uskuge meid ja neid, kes on sellega varem kihutanud: krosskart on väga kiire ja võimas masin, mille välkkiiret liikumist on oma silmaga võimas vaadata;