Argentinas hiilgava sõiduga MM-ralli võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja kihutavad 30. juunil Tallinna lauluväljakul. On aeg osta pilet!

Ott Tänak ise ootab Eesti rallifännidega kohtumist väga ning kavatseb rallipäeva täiel rinnal nautida. „Mul on väga hea meel, et oleme suutnud koos Delfiga Eestis sellise ürituse kokku panna. Meil on kodumaal palju autospordi jälgijaid, kuid paljudel ei õnnestu MM-võistlustel kohapeal käia ja seepärast on see hea võimalus meie sport fännidele lähemale tuua ning väikese perepäeva jooksul koos lahedalt aega veeta. Kindlasti saab olema põnev maastikukartide võidusõit kohalike ralliässade ja loodetavasti ka krossikartide ässadega,” kinnitas Tänak. „Tahaks loota, et suudame nendega ühes tempos püsida. Maiuspalaks võiks olla ikkagi Toyota Yaris WRC-ga sõitmine ja seda naudin ma juba päris kindlasti!”

30. juunil on lisaks Tänakule ja Järveojale maastikukartidega sõitmas pikk nimekiri Eesti tunnustatumaid rallisportlasi.

Üheks õhtu naelaks on kindlasti momendid, mil Tänak näitab, kuidas ta WRC auto liigub.

Rallipäeva korraldab Ekspress Meedia.

