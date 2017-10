VIDEOD | Viimase ringi tuline heitlus muutis MotoGP MM-sarja veelgi põnevamaks

MotoGP Jaapani etapil tundis võidurõõmu Andrea Dovizioso, kes edestas pingelises lõpuheitluses Marc Marquezi. Finišini haaravaks kujunenud sõidus jäi kahte paremat lahutama ainult 0,249 sekundit. Kolmanda koha sai Danilo Petrucci.

Üheksakordse maailmameistri Valentino Rossi jaoks lõppes võistlus aga varakult – legendaarne itaallane ei suutnud oma tsiklit taltsutada ning võistlus lõppes tema jaoks kukkumisega.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on MM-sarja liidriks Marquez, kes edestab Doviziosot 11 punktiga. Kolmas on Maverick Vinales, kes jääb liidrist maha juba 41 silmaga. Rossi on viiendal positsioonil.

MM-sarja üldseis kolm etappi enne hooaja lõppu:

1. Marc Marquez (Hispaania/Honda) 244

2. Andrea Dovizioso (Itaalia/Ducati) 233

3. Maverick Vinales (Hispaania/Yamaha) 203

4. Dani Pedrosa (Hispaania/Honda) 170

5. Valentino Rossi (Itaalia/Yamaha) 168

6. Johann Zarco (Prantsusmaa/Yamaha) 125

INCROYABLE FINISH SUR LE GP DU JAPON ! Dovizioso reprend Marquez dans le dernier tour et résiste à son assaut dans les derniers virages 😱😱 pic.twitter.com/XfjvxTXgdC

— Eurosport.fr (@Eurosport_FR) October 15, 2017





This guy's going to take this thing right to the wire...@AndreaDovizioso 🙌 pic.twitter.com/w6Bjw8LrjV— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 15, 2017