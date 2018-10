VIDEO | Vinales lõpetas MotoGP Austraalia etapi võiduga Yamaha pika võidupõua, maailmameister Marquez katkestas avarii tõttu

Vinalesele järgnesid itaallased Andrea Iannone (Suzuki) ja Andrea Dovizioso (Ducati).

Eelmisel etapil ehk Jaapani GP-l viienda maailmameistritiitli kindlustanud Marc Marquez (Honda) katkestas juba esimesel ringil, kui esimesel ringil sõitis talle tagant otsa Johann Zarco (Yamaha).

MotoGP järgmine etapp sõidetakse 4. novembril Malaisias Sepangi ringrajal.

💢 @JohannZarco1 and @marcmarquez93 crash at 185mph on Gardner straight!



The Frenchman crashed out at T1 after a touch with the 2018 World Champion, damaging the back of back of Marquez' bike. Both riders okay.#MotoGP | 🎥https://t.co/91QVN3hqKY pic.twitter.com/frxCcYGbFn