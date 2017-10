VIDEO | Valentino Rossi raskest kukkumisest: mul on igal pool valud

MotoGP legendi Valentino Rossi jaoks lõppes Jaapani etapp valusalt, kui tema võistlus jäi kukkumise tõttu pooleli. Rossi tunnistas hiljem, et kukkumine oli raske ning tal on igal pool valud.

Rossi oli Jaapanis kukkunud juba ka laupäeval ning taas käis ta külili pühapäeval vihmastes oludes toimunud võistlusel.

“Seekord oli tegemist suure kukkumisega. Võrreldes laupäevaga oli kukkumine raskem,“ rääkis Rossi Autospordi vahendusel. “Kiirus oli suur. Kui asjast aru sain, siis olin ma juba lennus. Pean olema õnnelik, et jalaga on kõik hästi. Mul on igal pool valud, kuid mitte väga suured.“

Jaapani etapil tundis võidurõõmu Andrea Dovizioso, kes edestas pingelises lõpuheitluses Marc Marquezi.

MM-sarja üldseis kolm etappi enne hooaja lõppu:

1. Marc Marquez (Hispaania/Honda) 244

2. Andrea Dovizioso (Itaalia/Ducati) 233

3. Maverick Vinales (Hispaania/Yamaha) 203

4. Dani Pedrosa (Hispaania/Honda) 170

5. Valentino Rossi (Itaalia/Yamaha) 168

6. Johann Zarco (Prantsusmaa/Yamaha) 125