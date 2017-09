VIDEO | MotoGP tiitlikaitsja kukkus teisel vabatreeningul

Teise treeningu kiireim oli Danilo Petrucci, teise aja sai Maverick Vinales ja kolmanda MM-sarja üldliider Andrea Dovizioso. Kolmekordne maailmameister Marquez kihutas lõpuks välja viienda aja.

No saving that one for @marcmarquez93! 😣

He still leads the way in FP2 though! #SanMarinoGP pic.twitter.com/64hFs1NebE— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 8, 2017