VIDEO | Marquez suurendas edumaad, Rossi poodiumil ja üks mees suutis konkurendi tsiklist üle sõitmise järel püsti jääda

Kolmanda koha saavutanud vanameister Rossi jaoks oli see sel hooajal teiseks korraks poodiumile jõuda. Kolmas oli ta ka avaetapil Kataris.

Senisest viiest kavas olnud etapist kolm võitnud Marquez suurendas MM-sarja liidrina oma edumaad. Teisel positsioonil olev Maverick Vinales kaotab talle 36 silmaga.

Kui kõige võimsamad tsiklid sel korral ekstreemsusi ei pakkunud, siis Moto3 arvestuses läks teisiti. Tšehhi mootorrattataltsutaja Jakub Kornfeil pidi enda oskusi näitama maksimaalsel tasemel, kui tema ees kukkus Enea Bastianini. Üle vastase tsikli sõitnud Korneil suutis selles olukorras tasakaalu säilitada ja püsti jääda.

Enne nimetatud intsidenti viiendat kohta hoidnud tšehh pidi lõpuks leppima kuuenda kohaga. Esikha saavutas selles klassis Albert Arenas.

Üldarvestuses on Kornfeil üheksas. Liidriks on sel korral katkestanud itaallane Marco Bezzecchi.

