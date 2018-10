VIDEO | Marc Marquez võitis Jaapani GP ning tõusis viiekordseks MotoGP maailmameistriks - vaid 25-aastaselt!

25 aasta ja 246 päeva vanuselt on Marquez kokku lausa seitsmekordne maailmameister: lisaks viiele MotoGP tiitlile on tal kirjas üks tiitel Moto2 klassist ning üks 125cc klassist.

Repsol Honda meeskonna sõitja on sel hooajal võitnud 15 toimunud etapist kaheksa ning kindlustas MM-tiitli olukorras, kus kolm etappi on veel sõita. Lähim jälitaja Andrea Dovizioso oli veel mõni ring enne lõppu esikohal, ent siis suutis Marquez temast mööduda - ning tagatipuks Dovizioso ka kukkus.

Marquez tähistas oma karjääri seitsmendat maailmameistritiitlit ka omapärase lahendusega:

#Level7 ⬆️ @marcmarquez93 wraps up his 7th World Championship 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/IckYhYYypY

WINNER WINNER! 🏆



Against the odd, @marcmarquez93 takes the win and the title!#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/fgLZLXbgxO