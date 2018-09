VIDEO | Konkurendi elu ohtu seadnud Moto2 sarja tsiklimees vallandati

Kui vahetult pärast intsidenti 22-aastane Fenati diskvalifitseeriti ja võidukihutamise järel määrati talle võistluskeeld kaheks järgmiseks MM-etapiks, siis täna teatas itaallase tiim Marinelli Snipers, et Fenati leping on lõpetatud.

"Sellist teguviisi ei saa kuidagi välja vabandada. Kaasvõistleja elu ohtu pannud sõitja meie meeskonda enam esindada ei saa," seisab Marinelli Snipersi pressiteates.

Väga ebasportlik intsident juhtus hetkel, kui Manzi ja Fenati kihutasid kiirusega 209 km/h. Õnneks suutis 19-aastane Manzi selles olukorras püsti jääda ja hirmsast kukkumisest pääseda.

Fenati esitas juhtunu järel avaliku vabanduse, kuid töökohast jäi ta ikkagi ilma.

