VIDEO | Kolm suurt ässa põrkasid MotoGP etapil korraga kokku ja katkestasid

MM-sarja üldarvestuses on Marquez 70 punktiga liidriks. Teine on Zarco 58-ga ja kolmas Maverick Vinales 50-ga.

Neljas on Iannone 47-ga. Hooaja avaetapi võitnud Davizioso on 46-ga viies. Teise etapi võitnud Cal Crutchlow 38-ga seitsmes. Nende vahele mahub 40 silmaga Valentino Rossi, kes Jerezis oli viies.

Sel hooajal nüüd kahel etapil katkestanud Pedrosa on 18 punktiga 11. kohal. Samuti kahel etapil katkestanud Lorenzo on kuue silmaga 20. positsioonil.

