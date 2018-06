VIDEO | Itaallase karm avarii katkestas MotoGP treeningu

Mootorrataste ringrajasõidu MM-etapil Itaalias katkestati tänane vabatreening hirmsa avarii tõttu, mille tagajärjel sattus haiglasse Ducati tiimi testisõitja Michele Pirro.

Itaallane kaotas 350 km/h kiirusel esimesse kurvi pidurdades tsikli üle kontrolli ja paiskus kõrgele õhku. 32-aastane Pirro kaotas maha kukkudes teadvuse, samal ajal kui tema elutu keha pidurdamatul kiirusel rajapiirde poole lohises. Mees tuli teadvusele alles ringraja meditsiinikeskuses, kust ta edasi Firenze haiglasse uuringutele viidi.

Ducati spordidirektor Paolo Ciabatti teatas hiljem, et olukord pole õnneks nii tõsine, kui kardeti. "Michele tunneb inimesi ära ja suudab rääkida, kuid õnnetusest ei mäleta ta midagi. Ta saab oma jalgu ja käsi liigutada. Probleem on aga õlaga. Ta viiakse haiglasse MRI uuringutele, et kindlaks teha, ega midagi katki pole," ütles ta.