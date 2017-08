VÄGEV VÄRK! Soomes toimub kahe aasta pärast MotoGP etapp

Soomlased korraldavad 2019. aastal mootorrataste ringrajasõidu MM-i ehk MotoGP etappi.

Seda käis kolmapäeval meie põhjanaabritele kinnitamas MotoGP promootori Dorna Sportsi boss Carmelo Ezpeleta. Etapp toimub Helsingis KymiRingil, mida praegu ehitatakse. Soomlased loodavad tippvõistlusega raja äärde meelitada 100 000 pealtvaatajat.

Pressikonverentsil Helsingi Muusikamajas osales ligi 50 meediaesindajat, Dorna Sportsi tähtsamad ülemused, Soome Euroopa asjade, kultuuri- ja spordiminister Sampo Terho, KymiRingi juhatuse esimees Kari O. Sohlberg ja projektijuht Timo Pohjala ja Soome mootorrattaspordi föderatsiooni esimees Tapio Nevala. Kogu seltskond käis teisipäeval vaatamas ka ringraja ehitust.

Hmmm... Dorna CEO Carmelo Ezpeleta at a press conference in Finland... More news to follow 😉🇫🇮🏁 pic.twitter.com/sRkJNuRTA5

— MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 2, 2017

"See on Soomele kui kirglikule mootorispordiriigile fantastiline uudis. MotoGP-l saab olema suurepärane mõju nii majanduslikult kui ka silmapaistvuse poolest kogu riigile ja regioonile. Ühtlasi tagab see meile jätkuva rolli mootorispordi ajaloos ning me soovime juba väga Soome GP ajaloole kirjutada juurde uusi peatükke," ütles MotoGP kodulehel minister Terho.

Soomlased korraldasid mootorrataste MM-etappi ka aastatel 1962-1982, esimesed kaks aastat Tamperes, hiljem Imatras. Eile sõlmisid soomlased MotoGP-ga viieaastase lepingu.