Pühapäevasel Malaisia etapil selgub ilmselt MotoGP maailmameister

Sel pühapäev sõidetakse Malaisias MotoGP sarja eelviimane etapp, kus suure tõenäosusega võib selguda MotoGP klassi maailmameister. Marc Marquezi edu teisel kohal oleva Andrea Dovizioso ees on 33 punkti. Kuna saadaval on veel maksimalselt 50 punkti, siis ainult ebaõnn võib Marquezi tiitlivõitu väärata.

Marguezil on hooajal jooksul olnud kolm DNFi, kuid ainult kaks on tema enda süül tekkinud. Tema halvim tulemus hooajal on üks kuues ja üks neljas koht. Kõigil ülejäänutel kordadel on ta poodiumil lõpetanud. Dovizioso tulemused on hoopis teisest puust ehk ebastabiilsust on olnud oluliselt rohkem. Viimaselt etapilt Austraaliast lausa 13. koht.

Malaisia on rada, kus Ducatid saavad oma võimsust näidata ja edukad olla. Edukad on olnud ka teised rattamargid. Valentino Rossi on Yamahaga viimasel kolmel aastal alati poodiumil olnud ja Repsol Hondad 2014. ja 2015. aastal. Kui põhifookus läheb Malaisias Marquezile ja Doviziosole, siis kindlasti tahab oma sõna sekka öelda Maveric Vinales, kes hoiab üldarvestuses kolmandat kohta ja on seadnud eesmärgiks teise koha.

Malaisia etapp on raske, väga raske just tingimuste poolest, sest kuumus paneb sõitjad proovile. Kuu aega järjest on neil pidevalt olnud lennud, reklaamklipid ja showüritused. Malaisias saab see läbi, kuid kõigepealt tuleb läbi teha raske võidusõit. Heitlik ilm on oma sõna viimasel kahel etapil öelnud ja ka seekord on vihm lisaks kuumusele igapäevane.

Otseülekandeid MotoGP Malaisia etapi sõitudest näeb pühapäeva varahommikul alates kell 5.45 spordikanalil Viasat Sport Baltic ja voogedastusteenusega Viaplay.