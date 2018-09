MotoGP San Marino etapi võitis Andrea Dovizioso

Itaallasele järgnesid maailmameister ja MM-sarja üldliider Marc Marquez (Honda) ning britt Cal Crutchlow (LCR Honda), kes kaotasid vastavalt 2,822 ja 7,269 sekundit.

Crutchlow jõudis poodiumile, kuna teisel kohal sõitnud Jorge Lorenzo (Ducati) katkestas kaks ringi enne lõppu.

Üldliidrina jätkab Marc Marquez 221 punktiga. Teisel kohal asub Dovizioso (154) ja kolmas on Valentino Rossi (151). Järgmine etapp sõidetakse 23. septembril Ungaris.

#MotoGP RACE 🏁@AndreaDovizioso is untouchable! He storms to Ducati's first win in Misano in 11 years! 🔥@marcmarquez93 takes second ahead of @calcrutchlow in third#SanMarinoGP pic.twitter.com/jUP1MBcopp