MotoGP blogi: Valentino Rossi tagasitulek

Eeloleva Aragon´i etapi eel kütab kõige rohkem kirgi Valentino Rossi vigastus ja tänapäeva meditsiini võimekus. Ja on ka põhjust, sest kõigest 22 päeva peale sääreluumurdu on Rossi taas sadulas.

Tegelikult ei jäänud Rossil midagi muud ka üle, kui ta tahab veel natukenegi selle aasta maailmameitritiitli nimel kaasa rääkida. Tõdes ta ju isegi, et 20 aastat tagasi oli tervis hoopis midagi muud ja taastumine kiirem, kuid 20 aastat tagasi oli ka meditsiin hoopis teine, mis täna.

Reaalsus on muidugi midagi muud ja tõehetk saabub esimeste treeningsõitudega. Lisaks peab Rossi läbima kohapealse meditsiinilise ekspertiisi ja see ei olegi niisama lihtne. Küll aga on itaallane veendunud, et suudab selle kindlasti läbida.

Tõesti, kui vaadata, kuidas mees Aragonis ringi liigub, siis potentsiaali on küllaga. Halvima stsenaariumi puhul on varumehena võtta Michael van der Mark, kuid pisut kahtlane, et noor hollandlane seekord võimaluse saab. Tõehetk saabub laupäeval, hiljemalt 2 tundi enne kvalifikatsiooni, sest hiljem enam sõitjaid vahetada ei saa. Kes aga sinist Yamaha´t taltsutama hakkab, seda saame vaadata jätkuvalt läbi Viaplay.