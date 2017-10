MotoGP blogi | Phillip Island - suurim ja kõige suurejoonelisem ringrada

MotoGP sarjas on kaks ikoonilise tähendusega ringrada. Need on Mugello ja Phillip Island. Viimasel just sel nädalavahetusel mõõtu võtma hakatakse. Graniitkaljudel kulgev ja voolav kiire rada, mille nõlvad on looduslikud ja looklevad. Phillip Island on rohkem kui lihtsalt ringrada.

Austraalias on praegu neli aastaaega korraga. See paneb väga raskesse seisu kõik tiimid ja sõitjad. Kui ühel hetkel paistab päike, siis 5 minutit hiljem langeb temperatuur 10 pügalat ja sajab vihma. Antarktika külmad tuuled mõjutavad ookeaniäärset rada rohkem, kui arvata osatakse. Rehvid ja pidurid jahtuvad kiiresti, rada on vasakpoolne ning paremaid kurve, kus rehv korralikku kuumust saab, on tegelikult ainult kaks. Phillip Island ei ole tsiklite rada, see on sõitjate rada.

Rattad, millel on hea kiirendus, siin edu ei saavuta. Rada on MotoGP kalendris keskmise kiiruse osas teisel kohal, jäädes napilt alla Red Bull Ringile. Siin rajal on ainult kaks "juuksenõela" kurvi, kus natukenegi kiirendus esile tuleb. Sellest on aga vähe abi, sest sekundeid võidetakse kiiretes kurvides.

Nagu eelpool mainitud, siis see rada nõuab sõitjalt rohkem kui tsiklilt. Marc Marquez oma Hondaga on kindlasti favoriit number üks. Andrea Dovizioso on siin poodiumil käinud ainult ühe korra ja sedagi väga kaua aega tagasi. Kuid teda pretendentide hulgast maha tõmmata kindlasti ei saa. "Musta hobuse" rolli tahaks panna Maveric Vinalese, sest hispaanlane on olnud siin edukas juba Suzukiga, kui 2016. aastal saavutati kolmas koht. Hooajaeelsed testid Yamahaga kinnitasid tema võimsust. Seega põnevus läheb järjest suuremaks ning eelkõige Marquez ja Dovizioso enam vääratada ei või, kui tahavad maailmameistritiitli nimel võidelda.