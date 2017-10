MotoGP blogi | Phillip Island sõelus terad sõkaldest

MotoGP sarjas on kaks ikoonilise tähendusega ringrada: Mugello ja Phillip Island. Viimasel just möödunud nädalavahetusel mõõtu võetigi.

Juba kvalifikatsioon näitas, et siin me kahe sõitja duelli ei näe. Pean silmas eelkõige Marquezi ja Doviziosot. Yamahad näitasid üllatavalt head kiirust ja mitte ainult Johann Zarco all, vaid ka tehase Movistar Yamahad olid leidnud lisakäigu ja probleemid tundusid olevat lahendatud. Tegelikult olid kõik tsiklitiimid esindatud teises kvalifikatsioonis, kuid ainult üks Ducati! Andrea Dovizioso tegi kõik, et Ducati liikuma saada, kuid 11. stardikoht oli maksimum. Üllatused ei lõppenud kvalifikatsiooniga, sest soojendussõit võistluspäevaeelses tugevas vihmas näitas, et Rossi ja Vinales olid leidnud ratta juures midagi sellist, mis neid kiiresti edasi viib. Mäletame ju nädalatagust Jaapani etappi, kus vihmas Movistar Yamahad põrusid ja seda juba mitmendat korda.

Võidusõidu ajaks kuivanud rada pani tiimid raske valiku ette, mis rehvidega peale minna. Kõige viimasel minutil vahetati Dovizioso tsiklil tagaratas, kuid nagu hiljem selgus, oli see viga. Polnud raske arvata, et Marquez on kiire, kuid see, mis peale starti lahti läks, ilmestab kõige paremini sarja hetkeseisu. Zarco, Vinales, Iannone, Marguez ja Rossi pakkusid parimat võidusõitu kõige ehedamal kujul.

Spekuleerisin, et keegi esiotsa sõitjatest võib viimasel 6-7 ringil rehvi kulumise tõttu hakata kohti ära andma. Õnneks seda ei juhtunud kellegagi. See mängis Marquezile suuresti võidukaardid kätte. Liidriks pääsenuna oli tema taga käimas suur lahing Rossi, Vinalese, Iannone ja Zarco vahel ning just see nelja sõitja vahel toimunud pidev kohavahetus tekitas olukorra, kus Marquez sai 2-sekundilise vahe sisse sõita. See oli lõpuks piisav, et võtta napp, kuid kindel esikoht. Tema taga käis armutu heitlus kolme Yamaha piloodi vahel ja veel viimases kurvis ei olnud täpselt teada, kes võtavad ülejäänud poodiumikohad. Paraku pidi Zarco seekord leppima neljanda kohaga.

Küll aga näitas Phillip Islandi etapp, et Marquezi tiitlivõitu suure tõenäosusega enam väärata ei saa. Määrav ei ole mitte ainult punktivahe Doviziosoga, mis on nüüd juba 33 punkti, vaid tema kindel sõit ja teadmine, kuidas ka kõige raskemates oludes maksimaalne tulemus teha. Dovizioso pidi paraku leppima 13. kohaga ja siinkohal julgeks öelda, et ta peab järgmisel hooajal uuesti üritama.