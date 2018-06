MotoGP BLOGI | Mugellos tehti ajalugu

Loe veel

Kõik algas laupäevase kvalifikatsiooniga, kui Rossi viimasel ringil parima aja välja sõitis ja sellega ennast ajalooraamatusse kirjutas. Kõigepealt parim ringiaeg, mis kunagi sellel rajal sõidetud ja teine veelgi olulisem on tema vanus. Mitte keegi pole üheski kuninglikus sarjas sellises vanuses parimat stardipositsiooni välja sõitnud. Eelmine rekord pärineb aastast 1974 ja usun, et seda rekordit väga pikka aega enam üle ei lööda, kui just Rossi ise sellega hakkama ei saa, sest sõidab ta ju vähemalt kaks hooaega veel. Sellega oli „džinn“ pudelist välja lastud ja kogu Mugello ringrada mattus kollasesse uduloori. Pidu oli alanud ja sellega oli Rossi oma panuse andnud ning fännide seas võis pidu alata. Kuid see polnudki veel kõik. Oli ju teada, et Movistar Yamahad ei ole kuumades oludes viimasel aastal konkurentsis, kuna ei suudeta rehvide kulumist kuidagi pidurdada ja nii elektroonika kui ka geomeetria ei sobi selle aasta mootoriga. Pühapäevaks lubas erakordselt sooja ilma ja Yamaha pilootide väljavaated poodiumi suunas olid pehmelt öeldes kesised. Võidusõidu algus selliseks ka kujunes. Maverick Vinales, kes startis kolmandalt kohalt, hakkaski selg ees konkurentidele vastu tulema. Rossi langes kolmandaks, kuid suutis seal pidama jääda. Liidriohjad haaras Lorenzo ja tema järel hea stardi teinud Marq Marguez. Paljud arvasid, et peagi möödub Marquez Lorenzost ja läheb oma teed, kuid neljandal ringil juhtus see, mida oodata ei osanud. Marquez kukkus suhteliselt süütus situatsioonis ja sellega oli ta kõrgest mängust väljas. Küll aga lähenes hea kiirusega Andrea Dovizioso ja peagi oli Ducatidel kaksikjuhtimine. Kui oli järgi jäänud sõita alla kaheksa ringi, paistis, et Rossi Yamaha rehvid on otsas ja tuleb Suzuki pilootidele alla vanduda. Andrea Iannone ja Alex Rins tegid meeletut tempot ja võitlus käis kolmanda koha peale. Kuid siiski oli üks lisakäik Rossil varuks. Kaks ringi enne lõppu väänas Rossi oma ratta gaasi põhja, kuna teadis, et rehvid veel peavad ja hakkas meeletu kiirusega Doviziosole lähenema. Paraku tuli päästev finiš ja Dovizioso pääses kõige napimalt. Rossile kolmas kohta ja möll Mugellos võis alata. Kindlasti oli Rossi selle õhtu staar, vaatamata Lorenzo võidule.

Kui itaallased ja Rossi fännid suudaks ka teisi sõitjaid austada ja mitte vilistada, ning „böötada“, siis võiks Mugello nimetada parimaks kohaks ja rajaks, kus võidu sõita.

Enne järgmist etappi peaksime teada saama, mis tiimidega teevad uued lepingud Lorenzo, Iannone ja Pedrosa. Jään huviga ootama.