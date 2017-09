MotoGP blogi | Misano märgilise tähendusega sõit sai kinnitust

Võib ju öelda, et sõita on veel palju ehk viis etappi ja maksimaalselt on võimalik teenida 125 punkti, kuid maailmameistritiitlile pürgivad reaalselt kolm sõitjat.

Valentino Rossi eemalejäämine sellest ja tõenäoliselt ka järgmisest etapist lasi konkurentide pea kohal oleva kõige ohtlikuma "kirve" maha kukkuda. Jah, ta ei ole enam mitu hooaega favoriit number üks, kuid kindlasti on ta võidusõidus kõige ohtlikum konkurent. Muidugi ei julge ma veel kedagi maha kanda, sest antud hooaeg on meile andnud juba väga palju katkestajaid just esimese otsa sõitjate hulgas ja kui lisada veel Silverstoni etapil Honda mootori probleem, siis on teoreetiliselt kõik veel võimalik.

Rossi ei tule Aragoni etapil starti, kui ta pole võimeline võitlema esikoha eest. See on selge. Dani Pedrosa, kes üldarvestuses jagab viiendat kohta, Misanos kõrges mängus ei olnud ja etapilt saadud lisa kaks punkti ei tee tema väljavaateid maailmameistritiitlile just roosiliseks. Arvestades Pedrosa kogu hooaega ja jätkuvat probleemi Michelini rehvidega, julgen Pedrosa nime ikkagi tiitlipretendentide nimekirjast maha tõmmata.

Misano etapp polnud muidugi kergete killast. Pidevad vihmahood ja temperatuurikõikumised tegid isegi kõike näinud tiimidel elu raskeks. Kui rehvivalik võistluspäevaks väga keeruline polnud, siis õige seadistuse leidmine tekitas mehaanikutel päris mitu halli karva juurde. Küsimus ei olnud ainult ratta enda seades, vaid tuli leida ka sobiv elektroonika. Maveric Vinales kasutas seekord uut 2018 raami ja oli kuivades tingimustel kõige kiirem. Vihm pole Vinalese jaoks aga paraku parim variant, arvestades seda, et kasutusel on uus raam, millega Vinales vihmapraktikat veel saanud ei ole. Seda näitas selgelt ka võidusõit ja võib lugeda tubliks tulemuseks, et Yamaha piloot sai Misano etapilt neljanda koha punktid.

Seega kõik võimalused Vinaleses tiitel võita säilivad. Vahe on liidriga 16 punkti ja kõik on võimalik. Nüüd aga kaks kanget, kes minu arvamuse kohaselt sellel hooajal omavahel tiitli ära jagavad. Muidugi mitte võrdseteks osadeks, aga kardan, et isegi Vinales pole oma teisel GP hooajal valmis veel lõpuheitlustes alistama eelkõige Marquezi ja tegelikult ka Doviziosot, kes ilmselgelt on oma parimas vormis. Marc Marquez tõestas, et isegi kui tema ratas pole parim, sõltub kõik ikkagi sõitjast. Danilo Petruccile tuleb au anda, sest oli just tema oli see, kes tegi selle võidusõidu põnevaks ja Marquezile võitmise äärmiselt raskeks. Kuid niikaua, kui ruudulipp pole langenud, ei saa keegi kunagi oma võidus kindel olla, eriti, kui sinu taga on sõitmas Marquez. Dovizoso ei leidnud ehk kõige paremat tunnet nendes tingimustes, aga ta sõit oli kindel ja kolmanda koha punktid on juba praegu kulla väärtusega. Seekord võitis suur tahtmine, kindlus ja oskus. Dovizioso tarkus ja kogemus andsid kindla punktilisa ja juba kuuendat korda sel hooajal vahetus võistluse üldliider, kuigi punktisumma on Marquezil ja Dovizioso täpslt sama. Siit edasi algab kõik puhtalt lehelt ning vaid 16 punkti kaotav Vinales on see, keda võime pidada "mustaks hobuseks". Jään põnevusega ootama juba järgmiseid etappe.