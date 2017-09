MotoGP blogi | Märgilise tähendusega Misano

Algaval Misano etapil võivad selguda need kolm favoriiti, kes hakkavad omavahel jagama maailmameistritiitlit.

Kui siiani võis rääkida veel viiest sõitjast, siis pärast Valentino Rossi eemalejäämist Misanost - mis on sisuliselt tema kodurada - ning tõenäoliselt ka Aragoni etapist, saame tema nime kahjuks favoriitide hulgast maha tõmmata.

Teine sõitja, kelle võimalused järjest kesisamaks muutuvad, on Dani Pedrosa. Pedrosa võitis eelmine aasta Misanos ja kui ta suudab seda korrata, siis on kõik võimalik. Hetkel on tema punktikaotus liidrile 35 punkti. Viimane aeg alustada lõpuspurdiga.

Marc Marquezi tehniline rike eelmisel etapil kukutas ta küll liidrikohalt, aga niikaua kui ruuduline lipp pole lehvinud, on ta alati favoriit number üks ja teised peavad sellega arvestama.

Maverick Vinales saab lõpuks ometi tunda ennast Yamaha boksis kõige olulisemana ja kogu tiim töötab tema nimel. Huvitav on asjaolu, et suure tõenäosusega pole Rossile sel korral asendajat ja Yamaha tuleb välja ühe rattaga.

Misano kui Yamaha rada, sellest enam pole mõtet rääkida, sest kes rääkis enne Silverstoni etappi, et Ducati seal võidu võtab? Nii just juhtus ja Andrea Dovizioso võttis sealt hooaja neljanda esikoha. Siin on minu silmis kõigil sõitjatel pähkel pureda. Ja selleks pähkliks on Dovizioso. Mõelda veel, et Itaalia sõitja Itaalia rattal ja Itaalia rajal. Kõlab hirmuäratavalt, aga pole üllatav, kui Dovizioso siin kübaratriki teeb. Mina hoian sel pühapäeval Viasat Sport Balticus igatahes pöidlad peos.