MotoGP blogi | Liiga tavaline Silverstone

Briti saarte neljakümnes GP start, mis viimased 7 aastat sõidetakse legendaarsel Silverstone’i rajal kujunes oodatuks, kuid ometi ebatratsiooniliseks. Enne, kui jõuame mitte enam üllatava võitjani, alustaks algusest.

Silverstone, mis seekord sõideti mõned tunnid hiljem tavapärasest võistlusajast, algas Valentino Rossile paljutõotavalt. Hea stardi järel liidriohjad haaranud Yamaha piloot sõitis vahe jälitajatega ligi sekundile ja hoidis seda 16 ringi. Omapärane saavutus Rossi poolt, kuna siiani oli ta terve hooaja jooksul liidrikohal sõitnud ainult 20 ringi ja nüüd korraga 16! Ometi sellest ei piisanud, et tõusta poodiumi kõrgeimale astmele.

Nüüd alles hakkas juhtuma. Repsol Honda, mis tuntud oma töökindlusega, üllatas meid ja ehk kõige rohkem Marc Marquezi ja seda mitte positiivselt, vaid sellega, et otsustas töölepingu üles öelda. Seega oli peafavoriit väljas ja sellega ka kindel sarja üldliidri vahetus ees ootamas.

Oodata ei tulnud kaua, sest õige taktika ja rehvivaliku teinud Andrea Dovizioso otsustas rünnata ja 4 ringi enne lõppu Rossist mööduda. Paraku ei olnud Rossi Yamaha tagumine rehv enam sellises konditsioonis, mis lubaks vastu rünnata ja teise koha kindlustamine olnuks maksumum, mis sellelt etapilt võimalik võtta. Kui kõik näis minevat juba Rossile võimaliku parima stsenaariumi järgi, siis nii ei arvanud Maveric Vinales.

Yamaha piloot oli valinud tagumisele rattale pehme rehvisegu ja kui poolel võistlusmaal tundus, et selle valikuga kõrges konkurentsis lõpuni ei jõua, siis Vinales tõestas vastupidist. Kolm ringi enne lõppu Vinales ründas ja möödus Rossist, kuid sellega ei olnud Vinalese eesmärk veel täidetud. Paljudel tekkis kindlasti küsimus, kas tõesti kordub kahe nädala tagune Austria etapi viimase ringi võitlus, kus Dovizioso võitluspartneriks seekord Vinales.

Viimasel ringil tegi Dovizioso väikese sõiduveaga olukorra põnevamaks, kuid piisav edumaa siis juba teisel kohal sõitva Vinalese ees tõi Doviziosole ikkagi etapivõidu ja seda teist etappi järjest. Selle võiduga tõusis uueks sarja üldliidriks just Dovizioso. Ducati piloot on ainus sõitja, kes on sel hooajal 4 etappi võitnud ja mitte ühelgi varasemal aastal pole Doviziosol olnud nii head võimalust tulla maailmameistriks GP klassis. Lõpuni on veel minna väga pikk maa ja kindlasti on viiel sõitjal kõik võimalused maailmameistriks tulla veel olemas.

Rajarekordid purunesid, ilm ei kimbutanud, rehvid kulusid, Dovizioso võitis ja uus üldliider. Täitsa tavaline Silverstone.