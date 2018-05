MotoGP BLOGI | Le Mansi GP võidusõit lõppes enne, kui alata sai

Selle hooaja võimalik tiitlipretendent oli audis ja seda juba teist etappi järjest. Seda on ilmselgelt palju. Aga prantslased tundsid kergendust, sest nende „ebajumalal“ oli lootust jõuda esikohale. Kui sõidetud oli pool võistlusmaast juhtus aga see, mida iga kohale tulnud Prantsuse fänn ka kõige halvemas unenäos poleks ette kujutanud. Nende lootus ja ootus purunes kaheksandas kurvis kui Johann Zarco esiratta libisema lasi ja kukkus.

Siinkohal võib öelda, et sellega oli võistlus ka läbi! Marquez oli läinud oma teed, Petrucci hoidis kindlat teist kohta ja Valentino Rossi oli kolmas. Sellises järjestuses ka lõpetati. See, et Rossi suutis kolmanda koha välja sõita on väga hea tulemus arvestades elektroonikaprobleeme. Tema tiimikaaslane Vinales lõpetas alles seitsmendana. Vahed olid peale Zarco kukkumist selgeks saanud ja esikuuikus rohkem möödumisi ei toimunud.

Minu jaoks oli seekordne etapp ootamatult igav ja meenutas 2011. aasta üht sõitu, kui domineeris Casey Stoner.

Eks üks selline sõit peabki vahele tulema üle mitme aasta, sest siis mõistame, kui põnev on tegelikult MotoGP kuninglik klass. Järgmine etapp saab toimuma itaallaste kodumaal Mugellos ja seal ootab meid ees juba hoopis teine sõit.