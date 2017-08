MotoGP BLOGI | Ka tunnid pole vennad – nii võiks kokku võtta Brno GP etapi

Huvitav, kuidas samad sõitjad suudavad mõned tunnid varem sõita sekund-poolteist kiiremini ja vastupidi, kuigi olud on identsed? See on igavikuline küsimus ja kuigi teame, et ka aastad pole vennad, saadab ühte sõitjat, Marc Marquezi jätkuvalt "flag-to-flag" võistlustel edu.

Mis siis juhtus? Võistluspäev, nagu Brnos ikka, oli vihmane. Kuigi tegu pole millegi erilisega, tundus, et meeskonnad polnud sellega arvestanud ning ei osanud otsustada, mis seades peavad rattad olema, milliseid rehve valida või millal peavad rattad boksiteel vahetuseks valmis olema. Lisaks on värskeks uuenduseks kuvada ratta näidikute plokil sõitjale infot, millal boksi tulla. Kahjuks ei tööta see "õlitatud masinavärk" nii, nagu me arvame. Piloodid peavad ka ise suutma otsustada, millal tsikkel välja vahetamist vajab. Samuti tunnetama, kas all olevad rehvid ja ratta seadistus on hetke tingimustes konkurentsivõimeline.

Kogu seda virr-varri silmas pidades suutsid võistlusest maksimumi võtta Repsol Honda sõitjad, kes vormistasid lõpuks kaksikvõidu. Marquez läks starti pehmete vihmarehvidega, kuid peale paari ringi sai aru, et need kuluvad konkurentide omadest kiiremini. Ka rada hakkas kiiresti kuivama, mistõttu oli ainuõige otsus minna esimesena ratast vahetama, et naasta rajale kuiva ilma seades ja slick rehvidega. Arvestades veel Marquezi oskust sõita poolmärjal rajal kuiva seade ja rehvidega, võib öelda, et tegu oli õigustatud riskiga.

Tema eeskuju järgis koheselt ka Jonas Folger, kuid see lõppes fiaskoga. Ratas ei olnud mehaanikute poolt veel õiges seades, kui Jonas sõitis juba rajale, et mitte aega kaotada. Kahjuks tähendas see peale paari ringi taas uut boksipeatust. Sellega oli minetatud esikohaheitlus. Paar ringi veel ning enamus sõitjatest on boksipeatuse teinud. Pedrosale, nagu hiljem selgus, said need ringid otsutavaks, sest Marquezi edumaad enam tagasi võtta polnud võimalik.

Edasi läks põnevaks. Ducati meeskonna poolt boksi kutsutud Jorge Lorenzo pidi tükk aega ootama enne, kui taas rajale sai naasta. Tegu oli meeskonna apsakaga, kes saatsid valel ajal Lorenzole kutse boksi tulla. Arvati, et Lorenzo jõuab boksi minuti pärast, kuid reaalsuses oli ta just lähemas kohale, kus boksiteele saab keerata.

Kõikide üllatuseks jäid vihmarehvidega veel pikaks ajaks rajale hetke esikolmik Rossi, Zarco ja Dovizioso. Siin ei mõista olukorda, kus meeskond ei anna käsku ratast vahetama tulla, kuid ometi näevad kõik, et Marquez sõidab ringi peale 10 sekundut kiiremini. Rong oli läinud, tõdeb hiljem Rossi. Lisaks imestavad kõik sõitjad ja mehaanikud, kuidas on võimalik, et Brno rajal kuivab asfalt nii kiiresti, kui mitte kunagi varem pole see nii olnud. Keegi sellest võidab ja keegi kaotab, kuid see ongi asja võlu!

Meeskonnad, kes on olnud sarnastes situatsioonides sadu kui mitte rohkem kordi, ei suuda seda ette näha ikka ja jälle ning sellepärast ütleme, et mitte ainult aastad ja kuud pole vennad, vaid ka tunnid. Üks on selge - seekord võitis kiireim, osavaim, targim, kuid mitte alati pole see nii.