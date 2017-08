MotoGP BLOGI | Austria GP - etapp, mis läheb ajalukku

Nädalavahetusel sai sõidetud MotoGP Austria etapp, mis oli juba kaheteistkümnes sellel hooajal. Tõdeme kõik, et MotoGP on oma populaarsuse tipul ja sõidud äärmiselt põnevad, kuid mitte iga sõit pole legendaarne, ega lähe ajalukku. Pühapäeval Austrias Red Bull Ringil aga just nii juhtus!

Natukene vähem kui nelikümmend minutit hoiti pinget üleval, kuid viimane ring kujunes selliseks, mis terveks minutiks hinge kinni võttis. Enne võistlust oli teada, et tuleb vägagi tasavägine võidusõit ja vähemalt kaheksa sõitjat võib esikohta püüda. Algus oli paljutõotav ja ehk paljude üllatuseks võttis kohe juhtohjad enda kanda Jorge Lorenzo oma uue kuju saanud Ducati tsikliga. Paraku peale kümmet ringi hakkasid tema ratta rehvid liiga kiiresti kuluma ja mööda tuli lasta nii mõnigi konkurent. Paljude pilgud oli kindlasti Valentino Rossil - temalt oodati ja loodeti poodiumit ja ehk eelkõige soovis ta seda ise, kasvõi seetõttu, et see on läbi aegade ainus rada, kus Rossi pole poodiumi ühelegi astmele astunud. Nii paraku ei läinud ja ka tema tsikli rehvid ei pidanud valule vastu ning seitsmes koht on tõsiasi.

Kuid see, mis toimus esikolmiku, Dani Pedrosa, Marc Marquez ja Andrea Dovizioso vahel on kindlasti vaatamist väärt ja seda mitu korda. Kui Pedrosa peale mitmeid üritusi lõpuks loobus liidriks pürgimisest, sest ka tema tagumise ratta rehvil polnud enam pidamist, siis võib öelda, et ehk oli see isegi õige otsus. Edasine oli Marquezi ja Dovizioso mõõduvõtt, kus mitmel ringil vahetati omavahel liidrikohta ja väga napilt jäi puudu, et nad oleksid avarii teinud. Viimane ring on alati märgilise tähtsusega ja sellest sõltub palju. See eeldab loomulikult seda, et võitlus käib vähemalt kahe sõitja vahel kui ruudulipuni. Ja nii juhtuski! Viimase ringi möödumised, Marc Marquezi viimase kurvi manööver ning lõpuks kõige napim kaotus Doviziosole teevadki sõidust suure võidusõidu. Kõik see oli nagu hea film, kus põnevust hoitakse viimase hetkeni.

Selle kõige juures meeldib mulle sõitjate suhtumine, mida oli näha ka hilisemal pressikonverentsil. Sõitjad olid elevil ja rääkisid õhinal nagu väikesed lapsed. Näis, nagu sõitjail oleks värin sees, mida mina nimetan kireks. See teebki sportlasest sportlase, kui osatakse väga heast kaotusest isegi rohkem rõõmu tunda kui kergelt kätte tulnud võidust.

Järgmine etapp legendaarselt Silverstoni rajalt Inglismaalt ja seda ikka Viasat Sport Balticus.