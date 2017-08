MotoGP BLOGI | Ahelreaktisoon enne Silvesrstone`i

Kui tavaliselt räägitakse Silverstone`ist kui ühest legendaarseimast rajast ja tema ajaloost, siis nüüd on teemaks motosõitjad ning nende liikumine klasside ja tiimide vahel. Viimane on isegi pisut üllatav, sest kui reeglina toimuvad viimased üleminekud suvevaheajal ja enne kümnendat etappi, siis seekord jäeti kõik viimasele minutile. Põhjuseks võib pidada ahelreaktsioone.

Nagu ikka, kui kusagil meeskonnas vabaneb või tekib juurde sõitja koht, hakatakse spekuleerima teatud nimedega. Kõnelema paneb eelkõige GP klass ja sõitjad. Jaapani tootjad on näiteks aastaid otsinud sõitjat, kes võiks tõusva päikese maad esindada. Nüüd see siis juhtus. Takaaki Nakagaami´st saab 2018 LCR Honda sõitja ja huvitav selle juures on see, et palka maksab HRC Honda ning ratta ja kõige muu eest tasub Jaapani enda suur naftafirma Idemitsu. Jah, suurriigi võidusõitjatel on privileege, mis ikka ja jälle määravad karjäärivõimalused.

Teine huvitav üleminek toimus Marc VDS tiimis, kuhu loogilise jätkuna tõuseb praegugi moto2 klassis samas tiimis sõitev Franco Morbidelli. Küll aga oli ehk paljude jaoks üllatuseks hoopis teine piloot, kelleks sai hetkel moto2 üldarvestuses teist kohta hoidev Thomas Luthi. On ju tegemist teglikult veteraniga ja tulemuste poolest tugeva keskmikuga. Luthi kohta soovisid endale väga mitmed sõitjad, sealhulgas WSBK klassis sõitev Stefan Bradl, Apriliast "hundipassi" saanud Sam Lowes, kui ka suure kaasavaraga Belgiat esindav Xavier Simeon, kuid kahjuks jäid nad seekord heast kohast ilma.

Kuidas aga uued tuuled motoGP tulemusi mõjutavad, saame näha juba sel nädalavahetusel Viasat Sport Balticust või Viaplayst.