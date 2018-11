MOTO GP BLOGI | Valencia on legendile viimane võimalus

Eelmisel aastal võitis Perdosa Valencia võistluse. Tema kangeks konkurendis oli üllataval komber Johann Zarco, kuid kogemus siiski võitis. Teised jäid juba kaugele maha. Sel aastal pole Pedrosa võitnud ühtegi etappi ega kordagi astunud poodiumile! See on erakordne, sest isegi oma esimesel aastal 2001 sai ta kaks poodiumit. On mõistetav ja teada, et kui uued tuuled ees puhumas, siis on raske motivatsiooni leida ja see kajastub selgelt kiiruses. Mitte ainult! Pedrosa on alates Michelini tulekust vaevelnud tagumise rehvi töötemperatuuri saavutamisega ja võib öelda, et antud rehvi tulekuga algas vaikselt hääbumine. Lisaks liiga leebe iseloom, mis kindlasti on positiivne, kuid tippsportlane peab olema täis sportlikku viha ja õiges koguses nahaalne. Tahan viimast korda näha, et Pedrosa suudab ennast kokku võtta ja lahingu anda, nagu oma parimatel päevadel.

Väga tahtnuks näha Lorenzot sõitmas Ducatiga viimast korda. Paraku jääb ta suure tõenäosusega kõrvale, sest vigastus ei lase jätkuvalt täie võimsusega sõita. Ka temale olnuks Ducati sadul viimast korda istumise all, sest juba esmaspäevast vahetab ta Ducati Honda vastu välja. Lorenzo on olnud väga edukas Hispaanias ja see rada on üks tema lemmikutest. See muidugi annab teistele hea võimaluse. Andrea Doviziosole on Valencia keeruline. Ta on ainult ühe korra saavutanud siin poodiumi ja sedagi vihmasõidus.