MOTO GP BLOGI | Tundmatu ja äraarvamatu Tai

Kõik see tundub kuidagi igav ja korduv. Ei taha küll härra Tilke kompetentsis kahelda, aga näib, et head mõtted hakkavad otsa saama. Plussiks pean raja laiust, mis on üllatavalt kitsas. Kõigest 12 meetrit, mis just tänapäevaste radade juurde ei käi, aga kindlasti teeb see võidusõidu atraktiivsemaks.

Selline näib rada paberil, aga õige ja adekvaatne tagasiside tuleb ikkagi sõitjatelt. Selle kinnituseks saame vaadata tagasi selle hooaja veebruarikuusse, kui sõideti siin esimesed testid. Kui kujult on see puhtalt Ducati rada, siis kolme päeva testide kiiremad oli hoopis Honda piloodid. Loomulikult ei olnud Ducati siis veel selline nagu ta on täna ning nende fookus oli suunatud hoopis mujale, mitte kiireima ringi sõitmisele.

Mida eelseisvalt etapilt oodata? Troopline kliima, kõrged temperatuurid ja tundmatu rada teevad võistluse eriti keeruliseks. Michelin on lubanud kohale tuua uued suure kuumuskindlusega rehvid. Huvitav, kuidas õnnestub kergematel sõitjatel need soojaks sõita ning kui head on rehvid sõidu lõpufaasis? Kui palju takistab vigastus Jorge Lorenzo sõitu? Need on suurimad küsimused etapi eel.