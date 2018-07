MOTO GP BLOGI | Sachsenring = Marc Marquez

Movistar Yamaha sõitjad olid peale eelmist etappi optimistlikud, kuid kas sellest piisab? Kui vaadata mis toimus aasta tagasi, siis kõigi üllatuseks ja kohaliku publiku rõõmuks sõitis ennast teiseks Jonas Folger. Just tema pidas maha tulise lahingu Marqueziga ja see tõestas ehedalt, et Yamahaga saab sellel rajal kiiresti sõita. Paraku Folger sellel aastal kaasa ei sõida. Seega, kui Valentino Rossi ja Maveric Vinalesi insenerid teevad oma parima, siis võib teatav edu neid saata.

Johann Zarcolt ootaks juba uut tõusu, aga kardan, et tema tulemus jääb Sachsenringil pigem tagasihoidlikuks. Huvitav ja ettearvamatu saab olema sellel korral Ducati, eelkõige Andrea Dovizioso ja Jorge Lorenzo tulemused. Eelmisel aastal olid need kehvavõitu, aga teame juba, mida on suutnud sellel hooajal Lorenzo teha. Ducatiga saab edukalt sõita ja ma arvan, et eeloleval pühapäeval näeme mõlemat Ducati pilooti parematel kohtadel. Suur küsimus on Suzuki. Rada peaks olema sobiv ja sõitjad samuti head. Tahaks väga näha vähemalt ühte Suzuki sõitjat esiviisikus. Usun, et näeme! Kuid kõige suurem küsimus, kas keegi suudab edestada Marc Marquezi, jääb endiselt õhku.

Kõigile nendele küsimustele saame vastuse juba pühapäeval Visasat Sport Balticu ja Viaplay vahendusel.