MOTO GP BLOGI | Mugello – itaallaste lõvikoobas

Seda sõna otseses mõttes, sest rada ise asub mägede vahel ja seda ümbritsevad Toscana metsad. Pealtvaatajatele on see tõeline maiuspala, sest vaade, suurepärane atmosfäär ja huvitav rada teevad sellest kohast erilise.

Loomulikult ootavad seda ka sportlased ja eelkõige itaalia võidusõitjad. Samas paneb see neile peale suurema surve, sest kodupublik tahab näha omasid võitmas. Andrea Dovizioso on öelnud, et temale see surve sobib, sest see annab lisamotivatsiooni ja kindlasti pole see probleemiks.

Mäletame, mis juhtus Le Mansis, kus võitja pidi olema oma mees Johann Zarco, aga paraku ei pidanud ta pingele vastu ja katkestas. Peale Dovizioso jahib siin võitu kindlasti Valentino Rossi, kes on läbi aegade kõige rohkem Mugellos etapivõite kogunud. Kas tema Movistar Yamaha selleks valmis on, seda paraku ei tea. Kui õhutemperatuur liiga kõrgeks tõuseb, mida on oodata, siis võivad Yamaha piloodid võidust suu puhtaks pühkida. Seda ei saa öelda Johann Zarco kohta, sest tema Yamaha töötab laitmatult ja peale eelmise etapi katkestamist on ta kindlasti siin võidujanuline.