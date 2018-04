MOTO GP BLOGI | Mr America jäi ka seekord alistamatuks

Kõik see, mis Marquezist tahapoole jäi, sai oma loomuliku jätku. Movistar Yamaha rataste osas hakkavad murepilved vaikselt kaduma, sest elektroonika, mis juba alates eelmisest aastast neile kõige rohkem peavalu tekitas on nüüdseks lahendatud, kuigi peenhäälestus veel käib. Maveric Vinales on head hoogu leidmas ja usun, et kui motokarussell jõuab Euroopasse, siis näeme peagi Vinalese võitu. Sama saab tema tiimikaaslase Valentino Rossi kohta öelda. Ratas on tasakaalu saadud, elektroonika parandatud ja nüüd ainult oodata järgmist etappi, mis kindasti Yamahale sobivaim, kui oli äsja lõppenud Ameerika etapp. Kõige suurema ja positiivsema üllatuse valmistas Andrea Iannone, kes saavutas uskumatuna tunduva teise koha.

Loe veel

Treeningutel juba head kiirust näidanud Iannone tõestas võidusõiduga, et teda on veel vara maha kanda ja Alex Rinsi arvatav tõus Suzuki esisõitjaks ei ole veel paika pandud. Liiati katkestas Rins võistluse ja kolmest etapist kaks katkestamist ei ole just hea tulemus. Seevastu Iannone ütles peale võidusõitu, et ta on tagasi ja tänas väga kõiki, kes ei ole kaotanud usku temasse ja kes on rasketel hetkedel teda toetanud. Loodame, et see ei jäänud üksikuks sähvatuseks vaid oleme saanud kolmiku sekka veel ühe tehasetiimi. Suzuki on selgelt astunud suure saamu edasi ja statistiliselt on Suzuki üks kolmest tehasetiimist, kes on kahel toimunud etapil poodiumil olnud. Seda pole suutnud veel Ducati tehasetiim. Vaatamata sellele on Ducati esisõitja Andera Dovizioso kogunud igalt toimunult etapilt stabiilselt punkte. See on kõige olulisem ja hetke seisuga juhib ühepunktilise edumaaga üldarvestuses just Andrea Dovizioso. Arvestades tõsiasja, et Argentiina ja eriti Austini etapid olid väga ebamugavad Ducati ratta jaoks, siis võime vaid ette kujutada, mis hakkab juhtuma nendel radadel, kus Ducati on tugev. Siinkohal tasub meenutada ütlust, et maailmameistriks tuleb sõitja, kes on stabiilselt igalt etapilt punkte kogunud ja kelle punktisumma on kõige suurem.

Järgmisel etapil Jeres´is saame osaks hoopis teistsugusele poodiumile, selles pole kahtlustki!