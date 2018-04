MOTO GP BLOGI | Mis ootab ees Argentiinas?

Marc Marquez Termas de Rio Hondo ringrajal. Foto: JUAN MABROMATA, AFP/Scanpix

Termas de Rio Hondo on sõitjate lemmik ja seda vaatamata sellele, et teekond sinna pole just kõige lihtsam. Palju on vaja läbida nii kilomeetreid kui tunde, enne kui kohale jõutakse. Kuid see kõik tasub ennast kuhjaga ära, sest sellist atmosfääri nagu Termas de Rio Hondos, mujal ei kohta ja loomulikult Jarno Zaffelli suurepäraselt konstrueeritud rada on see, mis kutsub.