MOTO GP BLOGI | Mis hakkab juhtuma Silverstone’i etapil?

Suurim küsimärk minu ja paljude teiste jaoks on Movistar Yamaha. Kas Misano test andis paremaid tulemusi, seda me veel ei tea, aga Silverstone on tõestamise koht. Kui siit ei tule võitu, siis on see ühe rattamargi jaoks läbi aegade suurim võitudeta seeria MotoGP sarjas. Sellist rekordit Yamaha kindlasti enda nimele ei soovi. Lisaks eelnimetatutele sooviks näha Suzuki piloote esikoha nimel võitlemas. Ratas on selle raja jaoks ideaalne ning sõitjad on kõrgest klassist. Kas tuleb selle hooaja esimene võit Suzukile?

Selle kõige juures mängib väga suurt rolli seekord rehvivalik, sest Moto2 võidusõit on pärast GP sõitu ja see tähendab, et Moto2 Dunlop rehvikihti asfaldil ei ole. See tekitab hoopis teise olukorra ja sellega tuleb arvestada.

Mis juhtuma hakkab, seda näeme juba sel pühapäeval – otseülekanne on eetris alates kell 13.05 spordikanalil TVPlay Sports (endine Viasat Sport Baltic) ja voogedastusteenuses Viaplay.