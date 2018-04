MOTO GP BLOGI | Meeletu tulevärk Argentiinas

Üsna pea sai selgeks, et Ducati ja Yamaha tehasesõitjad täna “esimest viiulit” ei mängi ja esikoha nimel nemad ei võitle. Kindlasti oli üheks põhjuseks uus asfaltkate ja märjad tingimused. Rada oli suures osas ideaaltrajektooris kuiv, kuid viimased kolm kurvi olid märjad ja seal möödumised polnud võimalikud. Esimene kukkuja selle kohas oli Dani Pedrosa, kes Zarcoga kontakti sattudes pidi märjale rajaosale minema ja seal liigne järsk gaasikäsitlus ka kukkumise tõi. Selge oli see, et vaid neli sõitjat hakkavad esikoha nimel võitlema.

Marquez, kes oli langenud peale karistust viimaste hulka, tuli tagant meeletu kiirusega ja noppis eesolevaid konkurente vägagi mängleva kergusega. Ometi suutis Marc veelkord patustada ja liiga ohtliku manöövri eest pidi karistuseks ühe koha tagasi andma. Seda teinuna jätkas Repsoli piloot meeletu tempoga sõitu. Samal ajal liidergrupis hakkasid sündmused arenema ja võidule sõitsid siis veel ainult kolm võistlejat, kelleks olid Johann Zarco, Alex Rins ja Cal Crutchlow. Ring ringilt nägid kõik kolm meest oma võimalust ja võitlus esiotsas oli armutu. Ometi suutis Crutschlow oma paremuse maksma panna, sest viimastes kurvides nendes tingimustes polnud enam võimalik mööduda ja halvemal juhul tähendanuks see kukkumist. Seega teine koht Zarco´le ja kolmas Suzuki piloodile Alex Rins´ile.

Honda sai oma 750. GP võidu ja seda mitte Repsol värvides, vaid LCR Honda sõitja Cruchlowi näol. Suurepärane tulemus Yamaha sõitjale Zarcole, kes samuti satelliitrattur, ning esimene poodium GP klassis Alex Rins´ile Suzukiga. Suurepärased tulemused ja nagu varasemalt arvatud, et poodium on siin hoopis teine kui Kataris.

Küll aga ei olnud sellega sündmused läbi ja ehk võibolla et võidusõidu “nael” alles ootas oma. Kui liidrid pakkusid meile suurepärast võistlust ja positiivseid emotsioonie, siis tagapool juhtus midagi sellist, mida paljud peavad halvimaks, mis rajal juhtuda võib. Nimelt tegi Marquez nii meeletut tempot ja tahtmine ette jõuda oli suur, kuid eesmärgi nimel peab säilitama kaine mõtlemise. Kui sõidu alguses tegi Marc ohtliku manöövri Alex Espargarole ja sellest ka väikese karistuse sai, siis nüüd oli selleks kannatajaks Valentino Rossi. Marquez tegi väga ohtliku kurvi “sukeldumise” ja põrkas seetõttu kokku Rossiga. Mõlemad jäid küll püsti, kuid vajusid trajektoorist niipalju välja, et Rossi sattus muru peale ja tagajärjeks kukkumine. See intsident läks koheselt arutusele ja sõidu lõppedes karistati Marquezi 30-sekundilise trahviga, mis langetas ta 5. kohalt 18ndaks otse Rossi ette, kes peale kukkumist küll jätkas, aga koht oli viimaste seas.

Seega Marquezile ühelt sõidult kolm karistust. Kuid selle juures rikkus ta ka konkurentide võistluse. Ahelreaktsioon on käivitatud ja sündmused saavad kindlasti jätku ka peale võidusõitu. Kui Marquezi ja Rossi suhtes olid juba varem pigem kehvad, siis nüüd läksid väga halvaks. Ei tea, mis hakkab saama järgmisel etapil Ameerikas, kuid usun, et kahjuks ei lõpe see intsident Argentiinas.

