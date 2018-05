MOTO GP BLOGI | Le Mansis on 24 tunni hõngu

Hondad on kiired mõlema sõitja all ja eelmise aasta kolmas koht kuulus just Dani Pedrosale. Dani oli väga pettunud, kui eelmisel etapil Jerezis kukkumine tuli ja kindlasti on mees nüüd tahtmist täis. Kui Yamaha elektroonikaga seotud probleemid kõrvale jätta, siis Ducati piloodid on järgmised, kes võiks „kaarte segada“ ja poodiumit püüda. Andrea Dovizioso on kindlus ise ja tema stabiilsus on juba fenomenaalne. Isegi kui rada pole sobiv, suudab ta võtta sellest maksimumi ja tulemus on alati kui mitte parim, siis hea kindlasti.

Loe veel

Jorge Lorenzo on küsimärk, sest tema on Le Mansis viimasest üheksast võistlusest võitnud viis. Seda muidugi Yamahaga, kuid iga korraga läheb Ducati tema istumise all paremaks ja nüüd, kus on tegemist ühe tema lemmiku rajaga, siis on kõik võimalik.

Ja lõpuks Suzukid, kes on selle aasta „mustad hobused“ igal etapil. Näib, et Suzuki on teinud ratta, mis sobib igale rajale ja suurt nõrka kohta rattal ei olegi. Mõlemad sõitjad, nii Alex Rins ja Andrea Iannone on võimelised ükskõik, mis rajal poodiumile sõitma ja siin on raske öelda kumb on parem ja kes ennem võidu võtab. Võiduga Suzuki kaotab, aga eelised teiste tehase meeskondade ees, kuid see teebki asja põnevaks.

Igal juhul, usun et siin mainitutest nimedest võtab keegi Le Mansis võidu, aga kindlasti kujuneb poodium selliseks, mida me sellel hooajal näinud veel ei ole!