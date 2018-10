MOTO GP BLOGI | Kuidas Marquezil õnnestus Motegis maailmameistriks tulla?

Täpselt nii võistlus ka algas. Start õnnestus kõigil ja heaks üllatuseks suutis Valentino Rossi tempos kaasa tulla, kuid see oli alles algus. Motegi võidusõitu iseloomustab tempo kõikumine, kuid see oli teada. Mõlemad sõitjad, nii Dovizioso kui Marquez teadsid, et nad ei suuda kumbki üksi eest ära sõita. Sellest ka tempoga mängimine, mis andis teistele hea võimaluse. Rossi, Crutclow, Rins ja Iannone andsid võistlusele vürtsi juurde, et mitte öelda pakkusid sõidu algfaasis tugevat konkurentsi liider-duole.

Dovizioso juhtimisel hakati mängima tempoga. Tehti mõned kiired ringid ja siis lasti hoog uuesti maha ja seda mitmel põhjusel. Sellega tapab konkurentide tempot ja kindlasti oli Dovizioso soov, et Marquez läheks vajalikul hetkel liidriks, et teha kindlaks, kus on Marquezi nõrgad kohad ja kust rünnata. Liiga valusalt oli meeles eelmise etapi kaotus, mis tulenes suuresti sellest, et Dovil puudus see vajalik info.

Suures plaanis on teada Honda tugevus pidurdamisel ja Ducati meeletu kiirendus ja kiirus, kuid igal rajal on omad kindlad kohad, kus tugevus ja nõrkus selgelt välja joonistub.

Kõigepealt hakkas Rossi sõitjate rivis langema, kuid seda puhtalt tagumise rehvi pidamise tõttu. Iannone sõidu katkestas kukkumine ning liidergrupp oligi jäänud neljaliikmeliseks. Esimene, kellele tempomuutused probleeme valmistasid oli Crutslow. Ta küll suutis enam-vähem tempos püsida, kuid sellised kõikumised löövad rütmist välja.

Kui Crutslow nägi vaeva tempos püsimisega, siis Marquezil sellega probleeme polnud. Samas ei tahtnud ta mitte kuidagi liidriks ei minna vaid püsis kindlalt Dovizioso kannul. Tempo jällegi tõusis, kuid üllatav oli see, et Rins suutis sõidu lõpuosas just esimesel ja teisel sektoril näidata sõidu parimaid aegu ja püsis väga teravalt konkurentsis. Mõned ringid enne lõppu, kui Doviziso oli tempot jälle langetanud, otsustas Marquez mööduda. Nii sõideti viimaseid ringe ja tegelikult proovis Marquez eest ära veel sõita, kuid oli selge, et Dovizioso maha ei jää. Dovil oli üks eesmärk, sõita viimasel ringil pikal sirgel Marquezi kõrvale ja mööduda enne 11ndat kurvi, et tulla esimesena finišisirgele ja seal juba loota Ducati mootorivõimsusele. Marquez teadis seda väga hästi, kuid me ei tea, mis oli tal veel varuks, sest Dovizioso kukkus eelviimasel ringil 9ndas kurvis ja võib öelda, et just enda seatud lõksu. Ta tahtis ühe meetri jagu kurvi sisenedes Marquezile veel lähemale võtta, et aru saada, kuidas on kiirendus, ning mängida läbi situatsioon viimaseks ringiks. Paraku siin võistlus lõppes ja Marquezile anti maailmameistritiitel juba enne ruudulippu. Viimasele ringile minnes anti Marquezile info, et ta on võitnud. See vallandas mehes tunde, kus oli raske ratast kontrollida. Seda viimast ütles ta hiljem. Teise koha sai Crutslow ja kolmas suurepärase sõidu teinud Rins.

Kas Marquez sai kõik liiga lihtsalt? Kaugeltki mitte. Ükski tiitel ei tule lihtsalt. Hooaeg algab kõigil võrdselt ja selleks, et meistriks tulla, peab tegema meeletut tööd nii enda kui tiimiga. Hooaja alguses vahetas Marquez välja oma meeskonna juhi. Ainus viga, mis ta hooaja vältel tegi, oli Mugellos. Motegis oli kohal Honda president, kes ütles Marquezile, et sa pead siin võitma. Hiljem Alberto Puig ütles Marquezile, et ei pea võitma, see on üks võistlus ja võtku asja kaine peaga. Marquezile meeldib aga pinge all sõita, sest nii on ta rohkem keskendunud. Kahju oli Dovizioso kukkumisest ja siin jäävad kõlama Marquez sõnad: Ma naudin võitu võideldes.

Rekordid on löömiseks ja Marq Marquezist sai läbi aegade noorim võidusõitja, kes on jõudnud kuninglikus klassis 5. tiitlini. Kokku on tal selles sarjas tiitleid 7 ning me ei tea, kui palju tal neid veel koguneb. Valentino Rossi pole enam kaugel ja näib, et Marquez ei peatu enne kui on Ciacomo Agostini kätte saanud. Õnneks pole hooaeg veel läbi ja põnevaid võidusõite on sellel hooajal veel ees.