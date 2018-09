MOTO GP BLOGI | Kui seda Aragoni vaid poleks

Mis juhtuma hakkab? Näen enam-vähem sama stsenaariumi, mida viimastel etappidel, võib olla isegi läbi hooaja. Võidu nimel võitlevad mõlemad Ducati tehase piloodid - Marq Marquez ja siis veel paar võimalikku üllatajat. Kindlasti on suurim favoriit Lorenzo ja kui järjekordset kukkumist ei tule, siis isegi Marquezil on teda pea võimatu peatada. Ainult ühel korral on Lorenzo Aragonis poodiumilt välja jäänud ja sedagi napilt. Seevastu on Doviziosol näidata ette ainult üks kolmas koht ja sedagi siis, kui sõitis Tech3 Yamahaga.

Aragon on rada, kus sõelutakse kiiresti „terad sõkaldest“ ja vahed kipuvad juba varajases staadiumis välja kujunema. Kuidagi ei tahaks näha teist etappi järjest sõitu, kus võidusõitu nagu ei toimukski. Sõidu „tapja“ võib olla Marquez, sest tema taktika on püsti püsida ja võimalikult heal positsioonil lõpetada. Loomulikult pole midagi veel selge ja kui Marquez laseb Ducati sõitjatel järjest võidusõite võita, siis võime näha viimasel etapil veel tiitliheitlust.

Üllataid on alati, aga kes Aragonis seda teha võiks on eriti raske öelda. Yamaha sõitjatest keegi poodiumile ei tule, see on selge. Pedrosal puudub stiimul, kuigi rada talle sobib. Pigem ikkagi keegi Honda või Ducati satelliitsõitjatest. Viskan seekord küsimuse õhtu, mis sa arvad, kes võib olla üllataja?

Vastuse saame juba eeloleval pühapäeval ikka TVPlay Sportsi ja TVPlay Premiumi vahendusel.